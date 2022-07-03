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Burhaniye Emniyeti, kural tanımayan motosikletlere göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burhaniye Emniyeti, kural tanımayan motosikletlere göz açtırmıyor

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından ilçenin önemli caddelerinde yapılan kontrollerde abartılı egzozlu ve tescilsiz motorlara ceza yağdı.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından ilçenin önemli caddelerinde yapılan kontrollerde abartılı egzozlu ve tescilsiz motorlara ceza yağdı. Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Meydanı, İskele Mahallesi, Ören Mahallesi, Öğretmenler Mahallesi, Kocacami ve Menmiş Mahallelerinde yapılan uygulamalarda, 23 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 23 motosikletten 7'sine cezai işlem uygulanırken 9 motosiklet ise abartılı egzoz ve tescilsiz kullanım sonucu trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğünde yapılan denetimler devam ederken, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Yasin Özer'de denetimlerin artırılacağını söyledi. Müdür Özer, İlçemizde vatandaşlarımızın güvenlikleri açısından bu kontrollerimiz sıklıkla devam edecek. Yine vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler nedeniyle geceleri sokak aralarında yüksek sesle müzik dinleyen araçlar da takibe alınarak huzur bozan eylemlere karşı sert tedbirler alacağız. Hiçbir vatandaşımızın rahatsız olmamasını temin etmek amacıyla ekiplerimiz gece gündüz görev başında" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Ören Mahallesi Hürriyet 3. Sayfa Haberler

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