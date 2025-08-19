Burhaniye'de Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan otomobil zeytin ağacına çarparak devrildi. Sürücü M.Ö, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü M.Ö itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 10 AAE 994 plakalı otomobil Burhaniye Devlet Hastanesi Kavşağında yoldan çıkarken, zeytin ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü M.Ö. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
