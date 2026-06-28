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Burhaniye'de Karınca Deresinde çıkan ot yangını 3 saatte söndürüldü

Burhaniye'de Karınca Deresinde çıkan ot yangını 3 saatte söndürüldü
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Burhaniye'de Karınca Deresi kenarında çıkan ot yangını geniş alana yayılarak Zeytin OSB alanına sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarında çıkan ot yangını geniş alana yayılırken, orman ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Geniş alana yayılan yangın Zeytin OSB alanına da sıçradı.

Burhaniye de Karınca Deresi kıyısında başlayan ot yangını korkuya neden oldu. Yangına Burhaniye ve Gömeç İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliğine ait yangın söndürme ekipleri de müdahale etti. Karınca Deresi kıyısında başlayan yangın çöplük alana laşırken, yolu aşarak Zeytin OSB alanına da sıçradı. Geniş alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin 3 saatlik mücadelesi sonucu söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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