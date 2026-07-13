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Burhaniye'de ot yangınını itfaiye söndürdü

Burhaniye'de ot yangınını itfaiye söndürdü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Kızıklı Mahallesi'nde Üyücek deresi kenarında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dekar alan zarar görürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Burhaniye ilçesinde, Kızıklı mahallesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kızıklı Mahallesi'ndeki ot yangını Üyücek deresi kenarında çıktı.

İlçeye bağlı Kızıklı Mahallesinde Üyücek deresi kenarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 4 dekar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Kızıklı Mahalle muhtarı Ahmet Girgin, ekiplere teşekkür ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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