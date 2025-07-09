Burdur Valiliği'nden Biçerdöver Kullanımı Açıklaması

Burdur Valiliği, son günlerde bazı haber mecralarında "Burdur il genelinde biçerdöverlerin 10.00 ile 19.00 saatleri arasında çalışmasının yasaklandığı" yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve yorumların yer aldığını belirterek, kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Valilik tarafından yayımlanan 04 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/2 sayılı Tebliğ'in biçerdöverlerin yasaklanmasını değil, biçerdöverlerin teknik kurallara uygun, güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik olduğu kaydedildi. Tebliğ kapsamında yangın risklerinin azaltılması, ürün kayıplarının önlenmesi ve anız yakılmasının engellenmesi için bir dizi tedbirin alındığı ifade edildi.

Burdur Valiliği, biçerdöver kullanımı ile ilgili olarak belirli teknik şartların getirildiğini duyurdu. Bu şartların ise; "Biçerdöverlerde gerekli yangın söndürme ekipmanlarının mutlaka bulundurulması hasat sırasında su tankeri ve pulluk gibi yangın riskini azaltmaya yönelik tedbirlerin alınması, operatörlerin ehliyetli ve yetkili kişilerden oluşması, anız yakılmaması ve çevre güvenliğinin sağlanması için azami özen gösterilmesi" olarak bildirildi.

Açıklamada, bu tedbirlere titizlikle uyulmasının önemine dikkat çekilirken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Valilik, temel amacının çiftçilerin mağduriyetini önlemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile çevre güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. - BURDUR