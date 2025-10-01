Burdur Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi
Burdur Şeker Fabrikasında 7 işçi, kireç ocağı bölümündeki vana değişimi sırasında karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumu ciddi olmayan işçiler hastaneye kaldırıldı ve taburcu edildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Burdur Şeker Fabrikasında 7 işçinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği olayla ilgili Burdur Valiliğinden açıklama yayımlandı.
Açıklamada; "01.10.2025 günü saat 10.40 sıralarında, Burdur Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde vana değişimi esnasında ortaya çıkan karbonmonoksit gazıdan 1 işçi etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi. - BURDUR
