Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşanırken İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Balcı'nın yerine Jandarma Asayiş Başkanlığı Ceza Tevkif Evleri Daire Başkanı Kıdemli Albay Cüneyt Ağaça getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları çerçevesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliğine gidildi. Kararla birlikte İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Balcı'nın yerine ise Jandarma Asayiş Başkanlığı Ceza Tevkif Evleri Daire Başkanı Kıdemli Albay Cüneyt Ağaça, Burdur İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Öte yandan, Burdur İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Cengiz Yanık da Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı