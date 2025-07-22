Burdur-Fethiye Karayolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Burdur-Fethiye Karayolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
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Burdur-Fethiye karayolunda sebze yüklü bir kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur- Fethiye karayolunda virajı alamayan sebze yüklü kamyonun refüje devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Burdur- Fethiye karayolu Kuş Gözlemevi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye istikametinden Burdur istikametine seyreden Hakan B. idaresindeki 06 JU 175 plakalı Scania marka kamyon, virajı alamayarak refüje devrildi. Kazada kamyon içinde sıkışan sürücü Hakan B. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola saçılan sebzeler nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapanan yol, yapılan temizlik çalışmalarının arından tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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