Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 25 araç ve sürücüsüne idari ceza

Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde 325 araç ve sürücü kontrol edilirken 25 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimlerince vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara devam ediyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 14-15 Aralık tarihlerinde il genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 325 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 25 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - BURDUR