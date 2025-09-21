Burdur'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ağır Yaralandı

Burdur'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 ES 1491 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan H.D. (50) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR