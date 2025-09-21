Haberler

Burdur'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ağır Yaralandı

Burdur'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Burdur'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 ES 1491 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan H.D. (50) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

İşte Özgür Özel'in kurmay kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.