Burdur'da Yaşlı Adam Yalnız Evinde Yanmış Halde Bulundu

Burdur'da yaşlı adam evinde yanmış halde bulundu

BURDUR - Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı bir adam, evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre, yaşlı adamın koltukta otururken kalp krizi geçirdiği ve elindeki sigaranın koltuğu tutuşturması sonucu yangının çıktığı değerlendiriliyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Kapıyı açarak içeri giren komşular, Nas'ı oturduğu koltukla birlikte vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz olarak buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saim Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre, Saim Nas'ın koltukta otururken geçirdiği kalp krizi sonrası elindeki sigaranın koltuğu tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.