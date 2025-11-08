Haberler

Burdur'da Yangın: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Burdur'un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında 88 ve 94 yaşındaki bir çift yaşamını yitirdi. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında yaşlı karı koca hayatını kaybetti.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Güney Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Boz (88) ve Durmuş Boz (94) çiftine ait evde elektrikli sobadan olduğu sanılan yangın çıktı. Yangında yaşlı çift evde mahsur kalırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedeni Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılırken evde incelemeler devam ediyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
