Burdur'da çıkan yangında ev küle döndü, 5 kişi kurtuldu

Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki bir evde gece saatlerinde çıkan yangın, evde bulunan 5 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulmasına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Evdeki 5 kişi kendi imkanları ile çıkarak kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Çeltikçi ilçesi Cami Mahallesi Ova Sokak üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde bulunan 5 kişi kendi imkanları ile dışarıya çıkarak kurtulurken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin yapıldığı ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
