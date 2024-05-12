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Burdur'da yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

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Burdur merkez Değirmenler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şahin Korkmaz'ın evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur'da yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Şahin Korkmaz'dan (64) haber alamayan komşuları, evin ışığı yandığı halde şahsın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi. Eve gelen oğlu, çatıdan girdiği evde babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümü doğal nedenli olduğu değerlendirilen Korkmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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