Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Güncelleme:
Burdur'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına alırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-24 Kasım tarihlerinde Bucak, Gölhisar ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde çalışma gerçekleşti. Yapılan çalışmalarda, 32 gram kullanımlık kannabinoid/bonzai, 4 gram metamfetamin, 95 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G., O.K., Y.Y. ve Y.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. - BURDUR

