Burdur'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Burdur- Fethiye kara yolunda traktörle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karamanlı ilçesi Burdur-Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim T. idaresindeki 15 DD 985 plakalı traktör ile Çiğdem A. idaresindeki 54 BC 789 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, traktör sürücü İbrahim T. ile otomobil sürücüsü Çiğdem A. ve otomobilde bulunan yolcular Yılmaz A., Hamza A., Ümeyne A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR