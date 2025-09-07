Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin yol kenarındaki levhaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ağlasun ilçesi Isparta - Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (24) idaresindeki 32 ABF 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki levha direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olan H.Ö. ile H.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç ise ekipler tarafından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR