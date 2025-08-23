Burdur'da Trafik Denetimlerinde Abartı Egzoz ve Ses Cihazına Cezai İşlem

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı trafik denetimlerinde, abartı egzoz ve ses cihazı nedeniyle bir sürücüye para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde il genelinde trafik birimleri tarafından yapılan kontrollerde, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliklerle abartı egzoz kullandığı ve ses cihazlarını yönetmeliklere aykırı şekilde araçta bulundurduğu tespit edilen bir sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi. - BURDUR