Burdur'da şehirlerarası yolcu taşımacılığına denetim

Burdur'da polis ekipleri tarafında şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara yönelik yapılan trafik denetiminde 323 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kurallara uymayan 4 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 30-31 Ocak ve 01 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleştirildi. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda 323 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BURDUR