Burdur'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Çeltikçi Beli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (47) idaresindeki 03 MA 1470 plakalı otomobil ile B.S.'nin (40) kullandığı 32 K 5025 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
