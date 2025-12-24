Haberler

Burdur'da yolcu otobüsünün trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza

Burdur'da yolcu otobüsünün trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye cezai işlem uygulandı ve ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

Burdur'da diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye, cezai işlem uygulanırken sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsü ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu sürücü tespit edilerek, tehlikeli şerit değiştirme, en soldaki şeridi sürekli işgal etme, trafik kurallarına uymamak, gereksiz ve tehlikeli ani yavaşlama, tedbirsiz ve saygısız araç kullanımı, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak maddeleri çerçevesinde trafik idari para cezası uygulandı. 100 ceza puanına ulaşması sebebiyle sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü