Burdur'da Tarihi Bina Yıkımı Tamamlandı

Burdur'da uzun süredir tartışma konusu olan ve dün yıkımına başlandıktan sonra binanın yanındaki evde oturan kadının itirazları yüzünden yarım kalan yıkım bugün tamamlandı.

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi Yurtçıkmazı Sokak üzerinde bulunan tarihi bina uzun süren yıkım tartışmasının ardından dün ekipler harekete geçti. Sabah saatlerinde yıkıma başlayan ekiplere metruk binanın yanında bulunan evde kiracı olan Nilüfer Baykara itiraz ederek yıkımın durdurulmasını istedi. Evinin içinde çok sayıda kedi ve köpek olduğunu yıkımın onlara zarar vereceğini iddia eden Baykara, ekiplerle uzun süre tartıştı. Bunun üzerine ekipler tarafından demir levhalar getirilerek Baykara'nın evi koruma altına alındı. Bugün adrese gelen ekipler tarafından yıkım kaldığı yerden devam ederken Baykara bu sefer evinin üstüne taşlar geldiğini söyleyerek yıkımın bugünde de devam etmemesi gerektiğini belirtti. Ekipler tarafından Baykara ikna edilerek metruk binada yıkım çalışmaları sona erdi. Baykara, yıkım çalışmalarını yerinde takip ederek sürekli olarak ekipleri izledi. - BURDUR