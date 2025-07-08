Burdur'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı

Burdur'da duvara ve başka bir araca çarpıp takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi Babil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 AC 525 plakalı Toyota marka otomobil, kontrolden çıkarak önce duvara sonra sokak üzerindeki başka bir araca çarpıp takla attı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Ters dönüp sokağı kapatan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR