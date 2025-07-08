Burdur'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı

Burdur'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil duvara çarpıp takla attı. Ters dönen araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçtı, polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

Burdur'da duvara ve başka bir araca çarpıp takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi Babil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 AC 525 plakalı Toyota marka otomobil, kontrolden çıkarak önce duvara sonra sokak üzerindeki başka bir araca çarpıp takla attı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Ters dönüp sokağı kapatan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.