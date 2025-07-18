Burdur'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde seyir halindeyken araç yanmaya başlayan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy içinde seyir halinde olan Hasan Özkan'a ait 03 KP 235 plakalı otomobil bir anda alev almaya başladı. Alevleri fark eden araç sahibi aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR