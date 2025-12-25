Haberler

Burdur'da çıkan yangında 2 bine yakın saman balyası zarar gördü

Burdur'da çıkan yangında 2 bine yakın saman balyası zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un İlyas köyünde bir evin altındaki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun çabalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2000 saman balyası zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'da bir evin alt kısmında bulunan samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülürken 2 bine yakın saman balyası yangında zarar gördü.

Yangın, Burdur'a bağlı İlyas köyünde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.F.'ye ait evin alt tarafından bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 bine yakın saman balyasının zarar gördüğü öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı
Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni dönem! Savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi

Resmen yürürlüğe girdi! Savcılara hesaplara el koyma yetkisi
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş

Sürenin dolmasına 6 gün kala sınır hattında çarpıcı gelişme