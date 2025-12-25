Burdur'da çıkan yangında 2 bine yakın saman balyası zarar gördü

Burdur'da bir evin alt kısmında bulunan samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülürken 2 bine yakın saman balyası yangında zarar gördü.

Yangın, Burdur'a bağlı İlyas köyünde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.F.'ye ait evin alt tarafından bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 bine yakın saman balyasının zarar gördüğü öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR