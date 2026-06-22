'Dur' ihtarına uymadı, yaşanan kovalamacının ardından yakalandı

Burdur'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalamacının ardından yakalandı. Ekipler tarafından sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tepe Mahallesi Vişne Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. idaresindeki 15 BB 320 plakalı otomobil, polis ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacının ardından araç durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Bahse konu sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı