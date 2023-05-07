Burdur'da otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gölhisar-Çamköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Özgün (39) kontrolündeki 20 F 3770 plakalı Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan İbrahim Özgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Özgün'ün esnaf olduğu ve Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Genç adamın cenazesi yapılan otopsinin ardından Acıpayam ilçesine götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi. - BURDUR