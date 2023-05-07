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Burdur'da otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Burdur'da otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gölhisar-Çamköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Özgün (39) kontrolündeki 20 F 3770 plakalı Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan İbrahim Özgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Özgün'ün esnaf olduğu ve Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Genç adamın cenazesi yapılan otopsinin ardından Acıpayam ilçesine götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Özgün Gölhisar Burdur 3. Sayfa Haberler

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