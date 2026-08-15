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Yeşilova'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Yeşilova'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
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Burdur’un Yeşilova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilova ilçesi Salda köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. (26) idaresindeki 20 ZE 661 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Ö.A., M.N.K., E.A. ve A.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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