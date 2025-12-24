Burdur'da 2 Tofaş çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hatip Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 15 ACE 525 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.İ.'nin kullandığı 15 EL 588 plakalı aynı marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden S.İ. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR