Haberler

Burdur'da 2 Tofaş çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da 2 Tofaş çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada S.İ. isimli sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Hatip Hoca Caddesi'nde meydana geldi.

Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hatip Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 15 ACE 525 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.İ.'nin kullandığı 15 EL 588 plakalı aynı marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden S.İ. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı