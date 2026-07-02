Burdur'da otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Burdur'da kontrolden çıkarak kanala düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.K. (25) idaresindeki 35 KA 3916 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada otomobil sürücüsü S.D.K. ile yanındaki R.A.K. (20) yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı