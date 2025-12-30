Otobüs şoförü kaldığı otelde ölü bulundu

Burdur'da otobüs şoförü olarak çalışan 53 yaşındaki adam kaldığı otelde ölü bulundu.

Olay, 12.00 sıralarında Konak Mahallesi Yurt Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şoförü olan Hakan Genç (53), akşam saatlerinde otele giriş yaptı. Yakınlarının tarafından Genç'e ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler Genç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Genç'in vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken kalp krizi ihtimali üzerine duruluyor. Genç'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - BURDUR