Burdur'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Burdur'da motosiklet sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Burdur - Antalya kara yolu Kurna kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berk B. (20) idaresindeki 07 BVN 259 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Berk. B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı