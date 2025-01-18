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Burdur'da Mobil İzolasyon Aracında Kimyasal Patlama: 1 Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir mobil izolasyon aracındaki kimyasal madde kazanının patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Patlama anında araçta bulunan Ali Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mobil izolasyon aracında kimyasal patlama: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde mobil izolasyon aracı içerinde bulunan kimyasal madde kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay Burdur'un Bucak ilçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde park halindeki 15 ABD 288 plakalı panelvan araçta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan kimyasal madde dolu kazan, içinde oluşan basınç nedeniyle bir anda patladı. O sırada araç içerisinde çalışma yapan Ali Ç.patlamanın şiddetiyle yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinden çıkarılan Ali Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda yangın çıkmaması büyük bir faciayı önlerken hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da Mobil İzolasyon Aracında Kimyasal Patlama: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAĞAN ONARAN - 3.Sayfa
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