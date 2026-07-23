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Burdur'da ikiz kardeşini ekmek bıçağıyla yaraladı

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Burdur'da 17 yaşındaki bir genç, iki ay önce gözüne lazer tuttuğu gerekçesiyle ikiz kardeşini ekmek bıçağıyla yaraladı. Yaralı kardeş hastaneye kaldırılırken, şüpheli psikiyatrik gözlem altına alındı.

Burdur'da 17 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yaklaşık iki ay önce gözüne lazer tuttuğu gerekçesiyle ikiz kardeşini ekmek bıçağıyla yaraladı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözlem altına alındı.

Olay, Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.M.Y., yaklaşık iki ay önce ikiz kardeşi R.E.Y.'nin gözüne lazer tutması nedeniyle yaşadığı öfkeyle sabah saatlerinde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kardeşine saldırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. El, yüz ve kafa bölgesinden yaralanan R.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan B.M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının raporu doğrultusunda gözlem altına alınmasına karar verildi. Şüpheli, ileri psikiyatrik değerlendirme ve gözlem amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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