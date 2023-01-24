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Burdur'da laf atılan kızları korumak isteyen üniversiteli genç darp edildi

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da laf atılan kızları korumak isteyen üniversiteli genç darp edildi

Burdur'un Bucak ilçesinde üniversiteli bir öğrenci, kızlara laf atarak rahatsız eden şahıslar tarafından darp edilerek yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde üniversiteli bir öğrenci, kızlara laf atarak rahatsız eden şahıslar tarafından darp edilerek yaralandı.

Olay, 24 Ocak Salı günü saat 16.15 sularında Burdur'un Bucak ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3606. Sokak üzerinde bulunan Efendiler Parkı'nda genç kızların, bir araç içerisinde bulunan şahıslar tarafından rahatsız edildiği iddia edildi. Kızların rahatsız edilmesi sonrasında onları korumaya çalışan üniversite öğrencisine araçtan inerek saldıran şahıslar, Mehmet A.'yı kesici aletle yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet A. ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Burdur 3. Sayfa Haberler

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