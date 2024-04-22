Burdur'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Kamyonetle Otomobil Çarpıştı

Burdur'un Tefenni ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, otomobille çarpıştı. Ehliyeti olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tefenni- Burdur kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döner kavşakta kırmızı ışıkta geçen Serdar S. idaresindeki 65 EV 761 plakalı Ford marka kamyonet, Neriman Ö. idaresindeki 15 KF 191 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin olmadığı anlaşılan kamyonet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ve araç sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - BURDUR