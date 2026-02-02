Haberler

Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde gezmek amacıyla Kestel Dağı'na çıkan 4 kişi, araçlarının şarampole düşmesi sonucu mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu mahsur kalanları kurtardı.

Burdur'un Bucak ilçesinde gezmek için araçla Kestel Dağı'na çıkan 4 kişi mahsur kalırken bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesi Kestel Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgi göre, araçları ile 4 kişi gezmek için araçları ile Kestel Dağı'na çıktı. Bir süre sonra araçları şarampole düşen 4 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan 4 kişiye ulaşıldı. Araç şarampolden traktör vasıtasıyla çekilirken 4 kişi ekipler tarafından dağdan indirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
