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Köpeğine saldıran kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Köpeğine saldıran kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi, köpeğini gezdirdiği sırada köpeğine saldıran kediye tekme attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'da bir şahsın, sokakta köpeğini gezdirdiği sırada köpeğine saldıran kediye tekme atma anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs sokak üzerinde köpeğini gezdirdiği esnada bir kedi, köpeğine saldırdı. Bunun üzerine köpeğin sahibi kediye tekme atarken, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde köpekle sahibinin gelmesi, kedinin köpeğe saldırması ve köpek sahibinin kediye tekme atması yer alıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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