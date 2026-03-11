Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin bağışlanan organları 5 hastaya umut olacak

Kazada hayatını kaybeden gencin bağışlanan organları 5 hastaya umut olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan 21 yaşındaki Bartu Efe Zengin, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Ailesi, genç yaşta hayatını kaybeden oğullarının organlarını bağışladı, böylece 5 hastaya umut oldu. Cenazesi Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ve 10 gün süren yaşam savaşını kaybeden 21 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin ailesi tarafından bağışlanan organları 5 hastaya umut olacak.

Kaza, 28 Şubat'ta Burdur-Antalya karayolu Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu Efe Zengin (21) idaresindeki 15 SE 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan levhaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonrasında hayati tehlikesi bulunan Zengin Isparta sevk edilirken burada 10 gün süren tedavisinin ardından kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ailesinin kararı ile organları 5 hastaya umut olacak

Bartu Efe Zengin'in beyin ölümün gerçekleştiği öğrenilirken ailesinin kararı ile organlarının bağışlanacağı belirtildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla alınan kalp, karaciğer, böbrekler ve kornealar, organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Antalya'da farklı hastanelere gönderildi. 21 yaşındaki gencin organları, organ bağışı bekleyen 5 hastaya umut olacak.

Öte yandan Bartu Efe Zengin'in cenazesi Sultandere Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Aile Kabristanlığına defnedildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Son iki haftada 12 saldırı
Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum