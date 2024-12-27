Burdur'da Kanalizasyon Çalışması Esnasında İşçi Toprağın Altında Kaldı

Burdur'da kanalizasyon hattı için kaza çalışması yaparken 3 metrelik çukurda 2 bacağı da yukarıdan kayan toprak yığınının altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Karasenir Mahallesi Gönen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmana kanalizasyon çalışması için çukur açan işçi Hasan Y., yaklaşık 3 metre derinlikte çukurun içindeyken bacakları yukarıdan kayan toprak yığınının altında kaldı. Hasan Y.'nin toprak yığınının içinden çıkamadığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla Hasan Y. kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR