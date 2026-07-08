Kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Burdur'da kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Yassıgüme köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. idaresindeki 38 AIU 021 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden M.A.D. yönetimindeki 15 NN 547 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Ahmet K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı