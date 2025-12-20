Haberler

Operasyon yapılan ev hayvanat bahçesi gibi çıktı

Güncelleme:
Burdur'da jandarma ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonlarda burma pitonu, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula örümcek, kertenkele ve pitbull köpeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde icra edilen operasyonda bir eve operasyon düzenlendi. Evde gerçekleştirilen aramada burma pitonu, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula örümceği, kertenkele ve pitbull cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili B.B.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
