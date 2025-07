Burdur'da Hafif Ticari Araç ve Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gölhisar ilçesinde Merkezcami Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör ile Fatih M.K. (32) idaresindeki 34 NJU 624 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu traktöre bağlı kasa devrilirken kazada traktör sürücüsü Celal E. ve traktörde yolcu olarak bulunan Fatma E. (94), Yaşar Ö. (58) ile otomobil sürücüsü Fatih M.K. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şule K. (28), Meyrem K. (8), Esma K. (6) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen traktör kasası ise çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kavşakta meydana gelen kazanın görüntüleri yakınlarda bulunan bir ikametteki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada kontrolsüz şekilde kavşağa giren iki aracında çarpıştığı ve traktör kasasının devrildiği görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR