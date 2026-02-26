Burdur'da elevatör zincirine elini kaptıran işçi yaralandı

Haberler

Burdur Şeker Fabrikası'nda bakım çalışmaları sırasında elini elevatör zincirine kaptıran işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumu iyi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Burdur Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bakım çalışmaları sırasında H.A. isimli işçi elini elevatör zincirine kaptırarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

