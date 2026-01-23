Haberler

Burdur'da yangında evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye erleri kurtardı

Burdur'da yangında evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye erleri kurtardı
Yeşilova ilçesinde çıkan yangında ev sahibi Nasuh Ç. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yaralanan ev sahibi itfaiye erlerince kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nasuh Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev içerisinde mahsur kalan Nasuh Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

