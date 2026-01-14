Burdur'da evde yangın paniği

Burdur'da bir evde çıkan ve yanındaki ahıra da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karekent köyünde S.S.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahıra da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde ve ahırda büyük maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR