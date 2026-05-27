Burdur'da tartıştığı eski eşini tabancayla vuran şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Burdur'da tartıştığı eski eşini tabanca ile vurup kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından 2 günlük çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay, önceki gün gece saatlerinde merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. ile eski eşi S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda V.Ö., yanındaki tabanca ile S.Ö.'yi vurarak kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi. Eski eşini vuran V.Ö. ise, jandarma ekiplerinin 2 gün süren çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

