Burdur'da Emniyet Operasyonları: 33 Aranan Şahıs Yakalandı

Burdur'da Emniyet Operasyonları: 33 Aranan Şahıs Yakalandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda, 10 bin 110 kişinin sorgusu yapıldı, 33 aranan şahıs yakalandı ve toplamda 361 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 06-20 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda, 10 bin 110 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 33 aranan şahıs yakalandı, toplamda 361 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 5 adet kesici-delici alet (bıçak, çakı vb.) ele geçirildi. Bu kapsamda, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 37 umuma açık iş yeri kontrol edildi, ayrıca 300 park, bahçe ve mesire alanı denetlendi.

Kişilere karşı suçlarda yüzde 98 aydınlatma oranı

Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlara yönelik yürütülen çalışmalarda, 148 olaydan 145'i aydınlatıldı. Bu olaylara karıştığı tespit edilen toplam 361 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mal varlığına karşı işlenen 25 suçtan 20'si aydınlatıldı

Hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi mal varlığına karşı işlenen suçlara ilişkin olarak 25 olay meydana gelirken, bunlardan 20'si aydınlatıldı. Olaylara karıştığı belirlenen 31 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

33 aranan şahıs yakalandı

Farklı suçlardan aranması bulunan 33 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 20'sinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 13'ünün ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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