Burdur'da Elektrik Yangını: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Burdur'un Günalan köyünde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Burdur'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Burdur merkeze bağlı Günalan köyünde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.'ye ait evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa