Burdur'da çıkan yangında metruk ev alevlere teslim oldu

BURDUR - Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde çıkan yangında boş kerpiç ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 21.20 sıralarında Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emine Tosun'a ait boş kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında alevlere teslim olan ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.